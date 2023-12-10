Теперь официально: следователи назвали производителей беспилотников, которыми Россия обстреливает Украину

Фактически каждую ночь Россия атакует Украину БпЛА. В Офисе генпрокурора заявили, что установили их производителей.

По данным Офиса генпрокурора, дроны-камикадзе производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Эксперты уже на все 100% идентифицировали, что российская "Герань" (с неймингом у страны-террористки – беда) – это иранские "Shahed".

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Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирована как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе "Shahed-131",

– говорится в сообщении.

В настоящее время в 9 стран мира направлены запросы о международной правовой помощи с целью установления путей поставки комплектующих деталей БПЛА двойного назначения в Иран и Россию.

Что говорит Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что в ракетах и дронах России – все компоненты с Запада. Микросхемы западного производства обнаружили внутри:

ракет Х-101;

дронов "Шахед";

беспилотников "Орлан";

танков "Прорыв";

РСЗО "Торнадо".

Это происходит в контексте того, что Россия находится под санкциями цивилизованного мира.