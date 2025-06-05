Укр Рус
24 Канал Главные новости Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
5 июня, 20:37
3

Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Надежда Батюк

Россия неустанно атакует Украину. Вечером 5 июня враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза “Шахедов” – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также "Россияне выпустили по центру Херсона 4 КАБа": херсонский журналист сообщил о последствиях

Для каких областей есть угроза "Шахедов"

 

В каких областях Украины объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:55, 05 июня

Новые группы вражеских ударных БпЛА через Сумскую область.

20:36, 05 июня

Из Запорожской области "Шахеды" перелетают на Днепропетровщину.

20:30, 05 июня

Харьковщина: большинство БпЛА держат курс на Балаклею и Шевченково.

20:16, 05 июня

Группы "Шахедов" через Луганщину курсом на Харьковщину.

20:08, 05 июня

Группы вражеских ударных БпЛА через Запорожскую область.