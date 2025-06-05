Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
Россия неустанно атакует Украину. Вечером 5 июня враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза “Шахедов” – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Для каких областей есть угроза "Шахедов"
В каких областях Украины объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Новые группы вражеских ударных БпЛА через Сумскую область. Из Запорожской области "Шахеды" перелетают на Днепропетровщину. Харьковщина: большинство БпЛА держат курс на Балаклею и Шевченково. Группы "Шахедов" через Луганщину курсом на Харьковщину. Группы вражеских ударных БпЛА через Запорожскую область.
Новые группы вражеских ударных БпЛА через Сумскую область.
Из Запорожской области "Шахеды" перелетают на Днепропетровщину.
Харьковщина: большинство БпЛА держат курс на Балаклею и Шевченково.
Группы "Шахедов" через Луганщину курсом на Харьковщину.
Группы вражеских ударных БпЛА через Запорожскую область.