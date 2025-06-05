Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Россия неустанно атакует Украину. Вечером 5 июня враг в очередной раз запустил ударные беспилотники.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза “Шахедов” – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Для каких областей есть угроза "Шахедов"

В каких областях Украины объявлена воздушная тревога: смотрите на карте