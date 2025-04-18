Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза
Российские военные неустанно атакуют украинские земли и терроризируют мирных жителей. Вечером 18 апреля россияне в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких регионов есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В каких областях есть угроза атаки дронами
Вражеский БпЛА курсом на Краматорск! Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину! Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
Вражеский БпЛА курсом на Краматорск!
Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину!
Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.