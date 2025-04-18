Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Российские военные неустанно атакуют украинские земли и терроризируют мирных жителей. Вечером 18 апреля россияне в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких регионов есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В каких областях есть угроза атаки дронами