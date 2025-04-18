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24 Канал Главные новости Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза
18 апреля, 22:35
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Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Надежда Батюк

Российские военные неустанно атакуют украинские земли и терроризируют мирных жителей. Вечером 18 апреля россияне в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких регионов есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. 

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В каких областях есть угроза атаки дронами

22:59, 18 апреля

  • Несколько групп БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину.
  • Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.
22:53, 18 апреля

Вражеский БпЛА курсом на Краматорск!

22:27, 18 апреля

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину!

22:26, 18 апреля

Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.