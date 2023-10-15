Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, захватчики активно использовали управляемые авиабомбы перед началом наступления на Авдеевку.

Читайте также Под ударом – Херсонщина и Змеиный: почему враг активизировал сброс авиабомб по Украине

"Есть проблема, фактически на этот КАБ превращается, например, старая авиационная 500-килограммовая бомба ФАБ-500. К ней устанавливается специальный модуль. А запас обычных фугасных авиабомб безумно большой еще с советских времен. Его можно использовать еще довольно долго", – заметил он.

ВСУ нужна авиация

Андрей Крамаров отметил, что для того, чтобы защитить пограничные и прифронтовые населенные пункты, украинским защитникам нужна авиация. Пока у ВСУ не будет мощной авиации, такие авиаудары со стороны России будут продолжаться.

Против них нам будет достаточно трудно противодействовать, потому что российские пилоты совершают это бомбометание с предельно дальних расстояний. Как правило, расстояние от цели в 60 – 70 км. К сожалению, нашей тактической авиации будет тяжело отработать на такие дальности,

– объяснил он.

Кроме того, когда оккупанты видят украинскую тактическую авиацию, покидают зону выполнения боевых задач. Враг может видеть самолеты ВСУ раньше.

Крамаров о российских управляемых авиабомбах: смотрите видео

Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами