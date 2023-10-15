Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, загарбники активно використовували керовані авіабомби перед початку наступу на Авдіївку.

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"Є проблема, що фактично на цей КАБ перетворюється, наприклад, стара авіаційна 500-кілограмова бомба ФАБ-500. До неї встановлюється спеціальний модуль. А запас звичайних фугасних авіабомб шалено великий ще з радянських часів. Його можна використовувати ще доволі довго", – зауважив він.

ЗСУ потрібна авіація

Андрій Крамаров зазначив, що для того, аби захистити прикордонні та прифронтові населені пункти, українським захисникам потрібна авіація. Поки у ЗСУ не буде потужної авіації, такі авіаудари з боку Росії триватимуть.

Проти них нам буде досить важко протидіяти, тому що російські пілоти здійснюють це бомбометання з гранично далеких відстаней. Як правило, відстань від цілі у 60 – 70 кілометрів. На жаль, нашій тактичній авіації буде важко відпрацювати на такі дальності,

– пояснив він.

Крім того, коли окупанти бачать українську тактичну авіацію, покидають зону виконання бойових завдань. Ворог може бачити літаки ЗСУ раніше.

Крамаров про російські керовані авіабомби: дивіться відео

Росія атакує Україну керованими авіабомбами