Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, загарбники активно використовували керовані авіабомби перед початку наступу на Авдіївку.
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"Є проблема, що фактично на цей КАБ перетворюється, наприклад, стара авіаційна 500-кілограмова бомба ФАБ-500. До неї встановлюється спеціальний модуль. А запас звичайних фугасних авіабомб шалено великий ще з радянських часів. Його можна використовувати ще доволі довго", – зауважив він.
ЗСУ потрібна авіація
Андрій Крамаров зазначив, що для того, аби захистити прикордонні та прифронтові населені пункти, українським захисникам потрібна авіація. Поки у ЗСУ не буде потужної авіації, такі авіаудари з боку Росії триватимуть.
Проти них нам буде досить важко протидіяти, тому що російські пілоти здійснюють це бомбометання з гранично далеких відстаней. Як правило, відстань від цілі у 60 – 70 кілометрів. На жаль, нашій тактичній авіації буде важко відпрацювати на такі дальності,
– пояснив він.
Крім того, коли окупанти бачать українську тактичну авіацію, покидають зону виконання бойових завдань. Ворог може бачити літаки ЗСУ раніше.
Крамаров про російські керовані авіабомби: дивіться відео
Росія атакує Україну керованими авіабомбами
- У неділю, 15 жовтня, росіяни випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона, ще 11 КАБ – по населених пунктах Бериславського району. Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що у низці районів Херсона виникли перебої з водопостачанням, електроенергією та зв'язком. За його словами, було завдано удару у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.
- Ударною хвилею було пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон – Київ. Повідомляють, що усі пасажири цілі. Через ранкові обстріли вокзал у Херсоні переходить на резервне живлення.
- Нагадаємо, що 25 вересня загарбники скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби. Загинули 73-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще двоє осіб – поранені. 55-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.