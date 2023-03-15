Россия все больше тяготеет к Азии. Вполне возможно, что в ближайшее время Москва перестанет быть столицей государства-агрессорки.

Это уже не секрет. Об этом 24 канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Россия – азиатская страна

Об этом уже говорят представители России. Более того, об этом уже начинают задумываться люди, временно в Кремле. Однако это отнюдь не наша история, подчеркивает Данилов, а новость из России. Там говорят, что нужно перенести столицу в Красноярск, потому что там будет удобнее и безопаснее.

Россияне отдают себе отчет, что к Европе не имеют никакого отношения, соответственно им нужно передвигаться поближе к Азии. Вскоре мы будем наблюдать за этим в прямом эфире, будем видеть, что Россия будет фрагментироваться на наших глазах,

– утверждает секретарь СНБО.

Следует и учитывать исторические вещи, которые происходили во времена Золотой Орды, которая была "матерью и отцом" Московии. Данилов отмечает: русские на самом деле являются потомками Золотой Орды.

"Просто нужно признать, что они есть азиатцы. Ничего здесь лячного нет, в Азии есть очень много порядочных наций. Но Россия – это азиатская страна, там все и будет происходить", – резюмировал Алексей Данилов.

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