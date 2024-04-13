Путин это прекрасно понимает: что сдерживает Лукашенко от вступления в войну против Украины
На территории Беларуси не прекращаются совместные российско-белорусские военные учения. Хотя Владимир Путин рассматривает втягивание белорусской армии в войну против Украины, однако и он, и Александр Лукашенко понимают риски такого решения.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, вдоль границы с Беларусью дислоцируется большая группировка украинских военных, которую белорусы пытаются сдержать, чтобы не допустить их отправки на Восток.
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Что сдерживает Лукашенко от вступления в войну против Украины
Как отметил военный эксперт, на границе с Беларусью построены фортификационные линии со рвами, бетонными дотами и "зубами дракона", также увеличена плотность минно-взрывных заграждений. Эти защитные сооружения помешают проезду танков и прохождению пехоты.Интересно! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что вступление его страны в войну с Украиной ничего не дало бы, потому что линия границы полностью заминирована, и там находятся 120 тысяч украинских военных.
Такие же оборонительные укрепления построены на Донбассе, некоторые позиции российские оккупанты до сих пор не смогли пересечь. Речь идет о районах Донецк – Красногоровка и Горловка – Торецк.
Где расположена Красногоровка: смотрите на карте
Это сдерживает Лукашенко и Путина. Последний прекрасно понимает, что белорусские войска не смогут пересечь эту линию даже тогда, когда будут усилены россиянами. Они понимают, что увязнут и понесут серьезные потери,
– отметил Роман Свитан.
Как поляки могут помочь
Полковник запаса ВСУ предположил, что на украинско-белорусской границе протяженностью более 1000 километров могут быть развернутыми около 100 тысяч подготовленных украинских военных. Белорусы "бегают" туда-сюда, сдерживают группировку, чтобы она не отправилась на помощь войскам, которые ведут бои на Востоке.
Есть один из механизмов, как разблокировать этот вопрос – разместить на границе, допустим, польских военных. Для них оптимальный вариант – освободить нас, а с белорусами "переморгаться" на 1000 километров фронта,
– отметил Свитан.
Последние циничные заявления Лукашенко и Путина
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил в очередной раз подыграть Москве, расшатывая в информационном пространстве тему о якобы "нелегитимности" Зеленского. Лидер Беларуси считает, что может не подписать "мирный" договор с Украиной после 20 мая 2024 года из-за того, что закончится срок президентской каденции Владимира Зеленского.
- Тогда же белорусский глава заявил, что Украина "снова будет с Россией и Беларусью". Путин отреагировал цинично, утверждая, что "решения украинцы должны принимать сами". При том, что сам очевидно хочет контролировать возможные шаги и векторы движения нашего государства.
- Российский диктатор, комментируя ночную массированную атаку 11 апреля по украинской гражданской инфраструктуре, заявил, что это был ответ на "удары Украины по энергообъектам России". Путин также сказал, что его страна "воздерживалась от подобных обстрелов в зимний период" и объяснил это "гуманными соображениями".