Путин это прекрасно понимает: что сдерживает Лукашенко от вступления в войну против Украины

На территории Беларуси не прекращаются совместные российско-белорусские военные учения. Хотя Владимир Путин рассматривает втягивание белорусской армии в войну против Украины, однако и он, и Александр Лукашенко понимают риски такого решения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, вдоль границы с Беларусью дислоцируется большая группировка украинских военных, которую белорусы пытаются сдержать, чтобы не допустить их отправки на Восток.

Смотрите также "Не повоюю, хоть согреюсь": полковник запаса ВСУ объяснил, зачем Лукашенко постоянные учения

Что сдерживает Лукашенко от вступления в войну против Украины

Как отметил военный эксперт, на границе с Беларусью построены фортификационные линии со рвами, бетонными дотами и "зубами дракона", также увеличена плотность минно-взрывных заграждений. Эти защитные сооружения помешают проезду танков и прохождению пехоты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что вступление его страны в войну с Украиной ничего не дало бы , потому что линия границы полностью заминирована, и там находятся 120 тысяч украинских военных.

Такие же оборонительные укрепления построены на Донбассе, некоторые позиции российские оккупанты до сих пор не смогли пересечь. Речь идет о районах Донецк – Красногоровка и Горловка – Торецк.

Где расположена Красногоровка: смотрите на карте

Это сдерживает Лукашенко и Путина. Последний прекрасно понимает, что белорусские войска не смогут пересечь эту линию даже тогда, когда будут усилены россиянами. Они понимают, что увязнут и понесут серьезные потери,

– отметил Роман Свитан.

Как поляки могут помочь

Полковник запаса ВСУ предположил, что на украинско-белорусской границе протяженностью более 1000 километров могут быть развернутыми около 100 тысяч подготовленных украинских военных. Белорусы "бегают" туда-сюда, сдерживают группировку, чтобы она не отправилась на помощь войскам, которые ведут бои на Востоке.

Есть один из механизмов, как разблокировать этот вопрос – разместить на границе, допустим, польских военных. Для них оптимальный вариант – освободить нас, а с белорусами "переморгаться" на 1000 километров фронта,

– отметил Свитан.

Последние циничные заявления Лукашенко и Путина