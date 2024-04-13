Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, уздовж кордону з Білоруссю дислокується чимале угруповання українських військових, яке білоруси намагаються стримати, аби не допустити їхнього відправлення на Схід.
Дивіться також "Не повоюю, хоч зігріюсь": полковник запасу ЗСУ пояснив, навіщо Лукашенку постійні навчання
Що стримує Лукашенка від вступу у війну проти України
Як зазначив військовий експерт, на кордоні з Білоруссю побудовані фортифікаційні лінії з ровами, бетонними дотами та "зубами дракона", також збільшена щільність мінно-вибухових загороджень. Ці захисні споруди перешкодять проїзду танків та проходженню піхоти.
Такі ж оборонні укріплення побудовані на Донбасі, деякі позиції російські окупанти досі не змогли перетнути. Мовиться про райони Донецьк – Красногорівка та Горлівка – Торецьк.
Де розташована Красногорівка: дивіться на карті
Це стримує Лукашенка й Путіна. Останній чудово розуміє, що білоруські війська не зможуть перетнути цю лінію навіть тоді, коли будуть посилені росіянами. Вони розуміють, що загрузнуть та зазнають серйозних втрат,
– наголосив Роман Світан.
Як поляки можуть допомогти
Полковник запасу ЗСУ припустив, що на українсько-білоруському кордоні протяжністю понад 1000 кілометрів можуть бути розгорнутими близько 100 тисяч підготовлених українських військових. Білоруси "бігають" туди-сюди, стримують угруповання, аби воно не відправилося на поміч військам, які ведуть бої на Сході.
Є один з механізмів, як розблокувати це питання – розмістити на кордоні, припустимо, польських військових. Для них оптимальний варіант – звільнити нас, а з білорусами "переморгуватися" на 1000 кілометрів фронту,
– зазначив Світан.
Останні цинічні заяви Лукашенка та Путіна
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вирішив вкотре підіграти Москві, розхитуючи в інформаційному просторі тему про нібито "нелегітимність" Зеленського. Лідер Білорусі вважає, що може не підписати "мирний" договір з Україною після 20 травня 2024 року через те, що закінчиться термін президентської каденції Володимира Зеленського.
- Тоді ж білоруський глава заявив, що Україна "знову буде з Росією і Білоруссю". Путін відреагував цинічно, стверджуючи, що "рішення українці повинні приймати самі". При тому, що сам очевидно хоче контролювати можливі кроки та вектори руху нашої держави.
- Російський диктатор, коментуючи нічну масовану атаку 11 квітня по українській цивільній інфраструктурі, заявив, що це була відповідь на "удари України по енергооб'єктах Росії". Путін також сказав, що його країна "утримувалася від подібних обстрілів в зимовий період" і пояснив це "гуманними міркуваннями".