Удары по критической инфраструктуре стали главным подходом России в войне, – разведка Британии

Ракетная атака России на Украину 15 ноября стала одной из самых массовых с начала российского вторжения. И хотя большинство ракет сбила наша система ПВО, это повлияло на нашу энергетическую инфраструктуру.

Как сообщают британские разведчики, 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности.

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Враг бил преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Вероятно, это наибольшее количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения,

– подчеркнули разведчики.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне выпустили по территории Украины 96 ракет разного типа. 77 из них, к счастью, удалось сбить. Однако 19 ракет попали в цель. В разных регионах страны в результате массированного удара были повреждены энергоносители.

Ракеты страна-агрессорка запускала с воздушных, морских и наземных платформ. В результате обстрела Украина столкнулась со значительным уменьшением электроэнергии , доступной из национальной сети. Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению.

"Длящиеся удары такого масштаба глубоко затрагивают российские запасы обычных крылатых ракет, поскольку деградация национальной инфраструктуры Украины стала ключевым элементом стратегического подхода России к кампании", - отметили в британской разведке.

Вдобавок к атакам по Украине – россияне обстреляли и Польшу.

15 ноября польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты . В результате 2 человека погибли. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше.

16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. По данным СМИ, такое мнение придерживается и президент США Джо Байден.

Президент Польша и Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно , была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Мол, доказательств того, что снаряд запустили россияне – нет. Кроме того, по его словам, признаки нападения на Польшу не зафиксировали.

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