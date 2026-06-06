Россия била по Украине более 270 ударными БпЛА: сколько попаданий произошло и как отработала ПВО

Россия в течение ночи 6 июня запустила по Украине сотни ударных беспилотников. Большинство воздушных целей сбили, однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как ПВО отбила ночную атаку?

Для атаки россияне применили не менее 272 ударных БпЛА различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия". Пуски осуществляли из Гвардейского в Крыму.

Также запуски происходили из Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и Миллерово, что в России. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.



Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, произошло попадание 19 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков на 13 локациях. Там отметили, что по состоянию на 08:00 атака продолжается, потому что в воздушном пространстве есть еще несколько вражеских БпЛА.

Где фиксировали последствия обстрела?

Под вражеским ударом ночью оказалась Одесская область, в результате этого в регионе повреждена многоэтажка, частное здание, территорию медицинского центра и отель. Погибших или пострадавших из-за этого обстрела нет.

Также Россия нанесла удары по объектам критической и промышленной инфраструктуры Запорожской области. В результате атаки ранения получили 5 человек, а на месте удара БпЛА возник пожар, еще двое мужчин, к сожалению, погибли.