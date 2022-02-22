О совместной "охране границы" говорится в тексте указов о "признании" боевиков, сообщает 24 канал. Этот абсурдный цинизм аргументируют как бы заинтересованостью в мире и стабильности.

Заметьте Договор между Россией и так называемыми "республиками" боевиков рассчитан на 10 лет

Между тем в этих же указах фактически указано, что Россия собирается ввести на оккупированные украинские территории свои войска. Глава Кремля Владимир Путин уже поручил российским вооруженным силам обеспечить "мир" на оккупированном Донбассе.

Действия боевиков на Донбассе

Оккупанты цинично нарушают режим тишины и открывают огонь на оккупированном Донбассе. В частности, боевики палят из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Враг убивает украинских героев, которые защищают родную землю. В результате действий российских наемников также есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Цинизм боевиков не имеет границ. Они обстреляли даже детсад и лицей.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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