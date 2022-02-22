Про спільну "охорону кордону" мовиться у тексті указів про "визнання" бойовиків, повідомляє 24 канал. Цей абсурдний цинізм аргументують начебто зацікавленням у мирі та стабільності.

Зауважте Договір між Росією та так званими "республіками" бойовиків розрахований на 10 років

Тим часом у цих же указах фактично зазначено, що Росія збирається ввести на окуповані українські території свої війська. Очільник Кремля Володимир Путін вже доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі.

Дії бойовиків на Донбасі