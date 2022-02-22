Про спільну "охорону кордону" мовиться у тексті указів про "визнання" бойовиків, повідомляє 24 канал. Цей абсурдний цинізм аргументують начебто зацікавленням у мирі та стабільності.

Зауважте Договір між Росією та так званими "республіками" бойовиків розрахований на 10 років

Тим часом у цих же указах фактично зазначено, що Росія збирається ввести на окуповані українські території свої війська. Очільник Кремля Володимир Путін вже доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі.

Дії бойовиків на Донбасі

Окупанти цинічно порушують режим тиші та відкривають вогонь на окупованому Донбасі. Зокрема, бойовики гатять зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Ворог вбиває українських героїв, які захищають рідну землю. Внаслідок дій російських найманців також є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

Цинізм бойовиків не має меж. Вони обстріляли навіть дитсадок та ліцей.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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