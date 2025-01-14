Бросают на убой: от какой авиации отказываются россияне и чего боятся

На войне против Украины Россия ежедневно использует авиацию. Обычно это довольно ограниченное количество самолетов, и на это есть причина.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие борта обычно использует враг, а также почему россияне не могут применить весь свой авиационный потенциал против Украины.

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Сколько самолетов использует Россия против Украины

В Defence Express сообщили, что в ходе боевых действий Россия ежедневно использует против Украины около 300 самолетов различных типов. В то же время в целом у страны-агрессора есть почти 1400 бортов. Среди них:

1169 самолетов в составе Военно-космических сил России;

208 самолетов в составе морской авиации Военно-морского флота России.

Всю авиацию Россия точно не будет использовать: у них не будет где развернуться. Все же протяженность фронта чуть больше 1000 километров, поэтому нереально использовать все. Но я бы вообще сказал, что они и трехсот не используют, а лишь несколько десятков самолетов ежедневно,

– отметил Роман Свитан.

Кроме того, Украина имеет плотную противовоздушную оборону. Поэтому если бы россияне одномоментно использовали большое количество самолетов, их бы просто сбивали, как и ракеты. В определенной степени, как объяснил летчик-инструктор, противодействие против авиации и ракет примерно одинаковое.

"Мы действительно можем "отминусовать" российский воздушный флот, как "минусуем" все крылатые ракеты. Поэтому россияне боятся их использовать. Обычно применяют авиационную технику или армейской и тактической авиации. Например, Су-25 – их фактически бросают на убой, или Су-34", – отметил военный эксперт.

Прикрывают эти самолеты Су-35. То есть в целом россияне действительно используют лишь несколько десятков самолетов ежедневно, а больше просто не могут.