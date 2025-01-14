Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, які борти зазвичай використовує ворог, а також чому росіяни не можуть застосувати весь свій авіаційний потенціал проти України.

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Скільки літаків використовує Росія проти України

У Defence Express повідомили, що в ході бойових дій Росія щоденно використовує проти України близько 300 літаків різних типів. Водночас загалом у країни-агресорки є майже 1400 бортів. Серед них:

1169 літаків в складі Військово-космічних сил Росії;

208 літаків в складі морської авіації Військово-морського флоту Росії.

Всю авіацію Росія точно не використовуватиме: у них не буде де розвернутися. Все ж протяжність фронту трохи більш як 1000 кілометрів, тому нереально використати всі. Але я б узагалі сказав, що вони й трьохсот не використовують, а лиш кілька десятків літаків щоденно,

– наголосив Роман Світан.

Крім того, Україна має щільну протиповітряну оборону. Тож якби росіяни одномоментно використали велику кількість літаків, їх би просто збивали, як і ракети. Певною мірою, як пояснив льотчик-інструктор, протидія проти авіації та ракет приблизно однакова.

"Ми справді можемо "відмінусувати" російський повітряний флот, як "мінусуємо" всі крилаті ракети. Тому росіяни бояться їх використовувати. Зазвичай застосовують авіаційну техніку або армійської й тактичної авіації. Наприклад, Су-25 – їх фактично кидають на убій, або Су-34", – зазначив військовий експерт.

Прикривають ці літаки Су-35. Тобто загалом росіяни справді використовують лиш кілька десятків літаків щоденно, а більше просто не можуть.