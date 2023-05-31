Боятся танков ВСУ: оккупанты подорвали дорогу на стыке границ Украины, России и Беларуси

На белорусско-российско-украинской границе в Черниговской области захватчики подорвали дорогу. Символично, что у места взрыва расположен монумент так называемой "Дружбы народов" или же "Трех сестер".

Во вторник, 30 мая, вражеские провоенные телеграм-каналы опубликовали кадры мощного взрыва возле КПП и монумента "Три сестры". Похоже, что в басню о "трех братских народах" – белорусском, украинском и русском – не верят уже и сами оккупанты.

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Враг истерит из-за "контрнаступления"

Следует сказать, что мотивы у захватчиков подорвать этот путь были. В последние недели в их информационном поле все больше сообщений о том, что Вооруженные Силы якобы "готовят наступление" на Брянск, Белгород и "хотят добраться" до Москвы.

На стыке границ Украины, Беларуси и России взорвана украинская дорога на танкоопасном направлении в месте, где соединяются Украина, Черниговская область, Беларусь, Гомельская область и Россия, Брянская область,

– говорится в сообщении.

Кроме того, собственно, там отмечено, что этот путь украинские военные "планировали использовать" для попыток атак на Россию, что кажется крайне абсурдным.

Момент взрыва дороги на границе: смотрите видео с российских телеграм-каналов

Больше о "Трех сестрах"

Впоследствии это иронически прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак: "Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня", – написал он.

Монумент так называемой "Дружбы народов" между Украиной, Беларусью и Россией построили еще в августе 1975 года. Хотя, очевидно, что нарратив о "трех братских народах" появился гораздо раньше.

В то же время, только после начала большой войны, 12 мая 2022 года, власти Черниговщины единогласно приняли решение о снятии с учета этого монумента как памятника истории местного значения. Тогда и началась процедура ликвидации этого "культурного объекта".

Где расположен монумент "Три сестры": смотрите на карте от Google maps

Украине не нужны территории России

Отметим, что представители украинской власти неоднократно акцентировали на том, что наше государство стремится исключительно к возвращению к границам 1991 года.

В частности, когда российские добровольцы пошли в рейд на Белгородщину, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что Украина, конечно, наблюдает за происходящим во вражеском государстве, однако ни одного военного туда не отправляла.

Поэтому когда оккупанты говорят о подрыве дороги, которая могла служить путем в Брянск для ВСУ, это выглядит очень забавно.