Энергетический план терроризма России провалился, – оппозиционный журналист назвал очевидные причины

Осенью 2022 года Россия начала массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Таким образом, враг хотел морально дестабилизировать ситуацию в стране, отобрав важнейшие коммуникации. Впрочем, его план провалился и, по всей вероятности, от него отказались.

Об этом эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он добавил, что, несмотря на все, российские ракетные удары продолжаются, в частности с целью отслеживания украинской ПВО.

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Россия отказалась от энергетического терроризма

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки сказал, что после неудач Россия, вероятно, отказалась от своего плана энергетического терроризма Украины. Впрочем, обстрелов не прекратила, потому что изменила тактику.

"Они пытаются как минимум попадать куда-то по ПВО и вычислять ее. Выходит у них это, к счастью, не очень хорошо. Будем надеяться, что вскоре не будет удаваться вообще из-за дефицита ракет и из-за эффективной работы ПВО", – сказал оппозиционный журналист.

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Почему план провалился

Первой причиной Майкл Наки называет то, что Россия не учла возможности скорых ремонтных работ, которые украинские энергетики проводили круглосуточно, не покладая рук. А также поддержку от других стран.

"После первого удара должно было быть перераспределение на другие подстанции. Второй удар должен быть направлен уже на них, чтобы количество этих работающих подстанций уменьшилось, а нагрузка на работающие увеличилась. На долгосрочное время это может свестись к нулю. Но этот план не работает, когда есть ремонт, генераторы, помощь от других стран по перераспределению энергии", – объяснил спикер.

Вторая причина – время. Россия выбрала началом для обстрелов осень, когда еще не было сильных морозов. Украина была настроена на продолжение таких акций еще и зимой, поэтому прошла все острые фазы и сумела быстро приспособиться.

Стоило дождаться больших холодов, когда это действительно будет проблемой, и тогда наносить много ударов, чтобы все выключилось. Этот план изначально выглядел странно,

– поделился Майкл Наки.

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