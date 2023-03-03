Про це ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він додав, що попри все російські ракетні удари продовжуються, зокрема з метою відслідковування української ППО.

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Росія відмовилася від енергетичного тероризму

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі сказав, після невдач Росія, ймовірно, відмовилася від свого плану енергетичного тероризму України. Утім, обстрілів не припинила, бо змінила тактику.

"Вони намагаються як мінімум влучати кудись по ППО і вираховувати її. Виходить у них це, на щастя, не дуже добре. Будемо сподіватися, що незабаром не буде вдаватися взагалі через дефіцит ракет та через ефективну роботу ППО", – сказав опозиційний журналіст.

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Чому план провалився

Першою причиною Майкл Накі називає те, що Росія не врахувала можливості швидких ремонтних робіт, які українські енергетики проводили цілодобово не покладаючи рук. А також підтримки від інших країн.

"Після першого удару мав бути перерозподіл на інші підстанції. Другий удар мав бути спрямований вже на них, щоб кількість цих працюючих підстанцій зменшилася, а навантаження на працюючі збільшилося. На довгостроковий час це може звестися до нуля. Але цей план не працює, коли є ремонт, генератори, допомога від інших країн з перерозподілу енергії", – пояснив спікер.

Друга причина – час. Росія обрала початком для обстрілів осінь, коли ще не було значних морозів. Україна була налаштована на продовження таких "акцій" ще й взимку, тому пройшла всі гострі фази та зуміла швидко пристосуватися.

Варто було дочекатися великих холодів, коли це насправді буде проблемою, і тоді завдавати багато ударів, щоб все вимкнулося. Цей план від початку виглядав дивно,

– поділився Майкл Накі.

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