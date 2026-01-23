Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что удержание Покровска на Донецком кряже является ключевым, поскольку потеря этих высот откроет россиянам путь дальше на запад.

Является ли Покровское направление главной целью России на зиму?

Покровское направление, хоть и находится в Донецкой области, фактически является частью Запорожского фронта. Россия стремится расширить сухопутный коридор на 150 километров, чтобы развернуть систему ПВО в районе Бердянска и Мелитополя для защиты юго-восточного направления, поскольку сейчас это невозможно из-за украинского противодействия ракетами HIMARS.

Россия пытается расширить сухопутный коридор, захватив левобережье Запорожской области, юго-восточную часть Днепропетровской области и Покровско-Миргородское направление. Пока Украина удерживает этот рубеж, Россия не может развернуть наступление на Днепропетровскую и северо-восточную часть Запорожской области, поскольку украинские силы угрожают им с правого фланга.

Россияне будут атаковать Покровско-Миргородское направление, пытаясь сбросить нас с высот Донецкого кряжа. Для нас очень важно удерживать эту третью линию обороны, потому что если они сбросят нас с высот 200 метров, то дальше поверхность снижается до 50 метров. Важно удерживать позиции в районе Родинского, которое находится севернее Мирнограда и является ключевым в этом направлении,

– сказал Свитан.

У россиян есть возможность выйти из Родинского на Покровск и окружить украинский гарнизон в Мирнограде, поэтому проводятся контрнаступательные операции для восстановления утраченных позиций.

Пытается ли РФ повторить сценарий Угледара под Покровском?

В последнее время россияне полностью вытеснили украинские силы из Родинского, и сейчас необходимо возвращаться назад, чтобы не допустить развертывания "клещей" окружения – иначе придется отступать, как это было в Угледаре.

Командиры оперативно-тактического уровня понимают ситуацию и не дадут россиянам выполнить маневр из Родинского в сторону Покровска.

Необходимо удерживать восточную часть Запорожского фронта и не допустить продвижения россиян в Запорожье – они уже находятся в 15 – 18 километров в районе Степногорска и обстреливают юго-восточную часть города армейской артиллерией.

Сейчас нужно сосредоточиться именно на Запорожском направлении, поскольку россияне почти на 100% уверены, что Украина сдаст Славянск, Краматорск и Дружковку, поэтому перебросили часть стратегических резервов на Запорожское направление, который является самым главным на данном этапе,

– отметил Свитан.

