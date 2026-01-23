Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що утримання Покровська на Донецькому кряжу є ключовим, оскільки втрата цих висот відкриє росіянам шлях далі на захід.
Чи є Покровський напрямок головною ціллю Росії на зиму?
Покровський напрямок, хоч і знаходиться в Донецькій області, фактично є частиною Запорізького фронту. Росія прагне розширити сухопутний коридор на 150 кілометрів, щоб розгорнути систему ППО в районі Бердянська та Мелітополя для захисту південно-східного напрямку, оскільки зараз це неможливо через українську протидію ракетами HIMARS.
Росія намагається розширити сухопутний коридор, захопивши лівобережжя Запорізької області, південно-східну частину Дніпропетровської області та Покровсько-Мирноградський напрямок. Поки Україна утримує цей рубіж, Росія не може розгорнути наступ на Дніпропетровську та північно-східну частину Запорізької області, оскільки українські сили загрожують їм з правого флангу.
Росіяни будуть атакувати Покровсько-Мирноградський напрямок, намагаючись скинути нас з висот Донецького кряжу. Для нас дуже важливо утримувати цю третю лінію оборони, бо якщо вони скинуть нас з висот 200 метрів, то далі поверхня знижується до 50 метрів. Важливо утримувати позиції в районі Родинського, яке знаходиться північніше Мирнограда і є ключовим у цьому напрямку,
– сказав Світан.
У росіян є можливість вийти з Родинського на Покровськ і оточити український гарнізон у Мирнограді, тому проводяться контрнаступальні операції для відновлення втрачених позицій.
Чи намагається РФ повторити сценарій Вугледара під Покровськом?
Останнім часом росіяни повністю витіснили українські сили з Родинського, і зараз необхідно повертатися назад, щоб не допустити розгортання "кліщів" оточення – інакше доведеться відступати, як це було у Вугледарі.
Командири оперативно-тактичного рівня розуміють ситуацію і не дадуть росіянам виконати маневр з Родинського в бік Покровська.
Необхідно утримувати східну частину Запорізького фронту і не допустити просування росіян до Запоріжжя – вони вже знаходяться в 15 – 18 кілометрів у районі Степногірська та обстрілюють південно-східну частину міста армійською артилерією.
Зараз потрібно зосередитися саме на Запорізькому напрямку, оскільки росіяни майже на 100% впевнені, що Україна здасть Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, тому перекинули частину стратегічних резервів на Запорізький напрямок, який є найголовнішим на даному етапі,
– зауважив Світан.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
- ЗСУ продовжують завдавати втрат російській армії, знищуючи її особовий склад, техніку, засоби зв’язку та склади на передовій. Нещодавно бійці "Шквалу" уразили ворожий наземний роботизований комплекс і понтонну переправу.
- Російська армія завдала удару по селищу Комишуваха, скинувши чотири керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 10 людей отримали поранення. Зруйновано житло зооволонтерів та місце, де утримували близько сотні тварин, які потребували догляду.
- Російські війська мали просування на Слов’янському напрямку, а також у районах Добропілля, Покровська та Новопавлівки. Водночас підтвердженого прогресу на заході Запорізької області й Херсонському напрямку зафіксовано не було.