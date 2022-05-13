Россия бросает силы, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск и взять ВСУ в кольцо, – разведка

Российские военные не оставляют попыток оцепить ВСУ на Востоке. Для этого, рассказывают в разведке Великобритании, оккупанты бросают все свои силы, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск.

Данные разведки свидетельствуют о том, что российские военные прилагают немалые усилия в районах Изюма и Северодонецка. Они делают это для того, чтобы взять в кольцо наших военных возле Славянска, а также Краматорска.

Читайте также Спасение бойцов из "Азовстали" и более 100 атак по оккупантам от ВСУ: основное за 79 день войны

Оккупанты хотят изолировать ВСУ

Прежде всего, отмечают в разведке, оккупанты стремятся оцепить украинских бойцов. Это позволит усложнить поступление подкрепления и другого вида помощи для ВСУ.

В то же время данные свидетельствуют о том, что нашим бойцам удалось предотвратить попытку оккупантов форсировать реку Северский Донец на Донбассе. Во время этого оккупанты понесли немалые потери техники.

И хотя они развернули понтонную переправу, в разведке подчеркивают, что этот маневр достаточно рискован. Но это единственное, что может позволить российским военным достичь поставленных перед собой целей. Для ВСУ это очередная возможность уничтожать врага.

Также данные разведки подчеркивают, что оккупантам добиться каких-либо значительных успехов не удалось. И это несмотря на то, что на восток они перебросили все свои силы, которые раньше были отведены с территории Киевской и Черниговской областей.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

В утренней сводке Генштаба от 13 мая сообщили о том, что оккупанты могут усилить атаку по "Азовстали". Причиной этого может стать эвакуация мирных жителей из металлургического комбината. Заметим, что российские военные и не прекращают бить по предприятию из всего возможного оружия, пытаясь буквально засыпать под завалами защитников Мариуполя.

В то же время удалось зафиксировать переброску подразделений артиллерии в Брянскую область. Это, подчеркивают в ведомстве, россияне делают для того, чтобы увеличить количество обстрелов Черниговской области. Территории, из которой нашим военным удалось выбить захватчиков.

Кроме того, российские военные пытались штурмовать Орехово и Камышеваху. Но все их попытки были тщетны. Также сообщается о том, что оккупанты хотели закрепиться в районе Александровки, что на Лиманском направлении.

Достойно внимания – как освобождали Питомник на Харьковщине: смотрите видео