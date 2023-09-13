Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ранее были разговоры, что эта армия будет введена на фронт в декабре 2023 года.

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Вопрос о подготовке 25-й армии врага

Денис Попович отметил, что на подготовку 25-й армии оккупантов был отведен только месяц. Как сообщала британская разведка, захватчиков перебросили на Лимано-Купянское направление. Там это связывают с тем, что Россия столкнулась с проблемой излишне растянутых сил на фронте.

Насколько я знаю, формирование началось в августе. Сейчас сентябрь. Можем заметить спешку, с которой эти подразделения перебрасывались на украинский фронт. Если меньше месяца было отведено для подготовки армии, то возникают вопросы относительно ее готовности,

– сказал он.

Попович о привлечении Россией 25-й армии на фронт: смотрите видео

Что происходит на Лимано-Купянском направлении