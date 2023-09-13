Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ранее были разговоры, что эта армия будет введена на фронт в декабре 2023 года.
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Вопрос о подготовке 25-й армии врага
Денис Попович отметил, что на подготовку 25-й армии оккупантов был отведен только месяц. Как сообщала британская разведка, захватчиков перебросили на Лимано-Купянское направление. Там это связывают с тем, что Россия столкнулась с проблемой излишне растянутых сил на фронте.
Насколько я знаю, формирование началось в августе. Сейчас сентябрь. Можем заметить спешку, с которой эти подразделения перебрасывались на украинский фронт. Если меньше месяца было отведено для подготовки армии, то возникают вопросы относительно ее готовности,
– сказал он.
Попович о привлечении Россией 25-й армии на фронт: смотрите видео
Что происходит на Лимано-Купянском направлении
- В Генштабе сообщили, что на Купянском, Лиманском и в Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Василовки. Силы обороны во время наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что динамика боевых действий на Лимано-Купянском направлении понятная. Уже в течение нескольких недель россияне стягивают войска и штурмуют позиции ВСУ. Украинские военные отражают атаки и уничтожают особый состав, технику, вооружение.
- Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что оккупанты продолжают давить на Лимано-Купянском направлении. Россияне продолжают сражаться об украинскую оборону, как "рыба о лед". Им не удается пройти через минные поля и инженерные заграждения.