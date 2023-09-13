Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, раніше були розмови, що цю армію вводитимуть на фронт у грудні 2023 року.
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Питання щодо підготовки 25-тої армії ворога
Денис Попович зазначив, що на підготовку 25-тої армії окупантів було відведено лише місяць. Як повідомляла британська розвідка, загарбників перекинули на Лимано-Куп'янський напрямок. Там це пов'язують з тим, що Росія зіткнулась з проблемою надмірно розтягнутих сил на фронті.
Наскільки я знаю, формування почалося у серпні. Зараз вересень. Можемо помітити поспіх, з яким ці підрозділи перекидали на український фронт. Якщо менш ніж місяць було відведено для підготовки армії, то виникають питання щодо її готовності,
– сказав він.
Попович про залучення Росією 25-тої армії на фронт: дивіться відео
Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку
- У Генштабі повідомили, що на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що динаміка бойових дій на Лимано-Куп'янському напрямку зрозуміла. Вже протягом декількох тижнів росіяни стягують війська та штурмують позиції ЗСУ. Українські військові відбивають атаки та знищують особливий склад, техніку, озброєння.
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що окупанти продовжують тиснути на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни продовжують битися об українську оборону, як "риба об лід". Їм не вдається пройти через мінні поля та інженерні загородження.