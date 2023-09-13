Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, раніше були розмови, що цю армію вводитимуть на фронт у грудні 2023 року.

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Питання щодо підготовки 25-тої армії ворога

Денис Попович зазначив, що на підготовку 25-тої армії окупантів було відведено лише місяць. Як повідомляла британська розвідка, загарбників перекинули на Лимано-Куп'янський напрямок. Там це пов'язують з тим, що Росія зіткнулась з проблемою надмірно розтягнутих сил на фронті.

Наскільки я знаю, формування почалося у серпні. Зараз вересень. Можемо помітити поспіх, з яким ці підрозділи перекидали на український фронт. Якщо менш ніж місяць було відведено для підготовки армії, то виникають питання щодо її готовності,

– сказав він.

Попович про залучення Росією 25-тої армії на фронт: дивіться відео

Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку