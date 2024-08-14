Не вернутся с "практики": Россия бросила на войну в Украину курсантов

После того, как в тылу у России неожиданно открылся новый фронт – Курский, она была вынуждена перебрасывать свои силы из Украины для защиты собственных границ. Вместо этого, на оккупированные территории Москва бросила неопытных курсантов.

Ранее сообщалось, что Кремль перебросил военных из 810-й бригады морской пехоты с Юга Украины в Курскую область.

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В Кремле планируют "использовать" курсантов в Украине на постоянной основе

Партизаны из "Атеш" узнали, кого именно Москва поставила охранять позиции возле Перекопского перешейка, где раньше стояли морпехи из 810-й.

Как оказалось, туда бросили курсантов военных вузов, так сказать, "получать боевой опыт".

Отмечается, что в подразделениях они на уровне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи.

В "Атеш" прогнозируют, что количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в России планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием выпускников военных училищ.

Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся с этой "практики",

– отметили участники движения сопротивления.

Список курсантов, которые Россия отправила на войну / Фото "Кибер Атеш"

Напомним, что российское командование скрывает данные о срочниках, которые исчезли возле Суджи.