Раніше повідомлялося, що Кремль перекинув військових з 810-тої бригади морської піхоти з Півдня України до Курської області.

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У Кремлі планують "використовувати" курсантів в Україні на постійній основі

Партизани з "Атеш" довідалися, кого саме Москва поставила охороняти позиції біля Перекопського перешийку, де раніше стояли морпіхи з 810-тої.

Як виявилося, туди кинули курсантів військових вишів, так би мовити, "отримувати бойовий досвід".

Зазначається, що у підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання.

В "Атеш" прогнозують, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки у Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою випускників військових училищ.

Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї "практики",

– зауважили учасники руху опору.

Список курсантів, які Росія відправила на війну / Фото " Кібер Атеш"

Нагадаємо, що російське командування приховує дані про строковиків, які зникли біля Суджі.