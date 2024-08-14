Вночі проти 14 серпня 2024 року Україна провела наймасштабнішу атаку проти Росії та вдарила одразу по 4 летовищах. Зокрема, під ударом опинилась авіабаза, звідки злітали носії ракет типу "Кинджал", передає 24 Канал.

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Вибух був потужним

У мережі поширюють відео із моментом вибуху на аеродромі Саваслейка. На фоні, ймовірно, можна почути роботу протиповітряної оборони Росії.

Однак вона не вберегла аеродром від знайомства із дроном, який впав на стоянку літаків. Вибух був доволі потужний.

Момент падіння дрона на авіабазу: дивіться відео

Наслідки наразі уточнюються. Водночас джерела 24 Каналу наголосили, що робота над знищенням російської військової машини.