Россия будет давить, – Жданов предположил, чего ждать от переговоров в Женеве

Переговоры между США и Россией в Женеве могут не дать положительных результатов. Кремль будет продолжать вести агрессивную политику.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в противостоянии с Москвой Вашингтон будет пытаться вести себя достойно.

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Олег Жданов считает, что в Женеве так называемый тон стран не изменится, каждая сторона высказала свою позицию.

Россия будет давить, выступать с агрессивной позицией. Соединенные Штаты будут стараться вести себя достойно. Олег Жданов Военный эксперт

Вероятность большой договоренности ликвидирована, – Жданов

"Я думаю, что результатов не будет никаких, тут надо еще учитывать не только противоположное и очень сильное расхождение позиций, а еще и мнения других игроков", – отметил военный эксперт.

В частности, речь идет о Евросоюзе и заявлении Жозепа Борреля о том, что не может быть переговоров с Украиной без Украины и ЕС. Поэтому, по мнению Олега Жданова, вероятность большой договоренности пока полностью ликвидирована.

"Может быть только коллективная договоренность между Западом и Россией, а этого достичь на двусторонней встрече невозможно", – сказал эксперт.

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