У России нет человечности: Подоляк о расстреле украинского военного и последствиях для врага

Военные преступления России не могут оставаться безнаказанными. Потому что это будет создавать проблемы и после украинской победы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина должна дойти до правильного финала войны, наработать физические и юридические инструменты, чтобы "достать тех, кто совершил подобные преступления в отношении Украины". В частности, говорится и о расстреле россиянами украинского военного за слова "Слава Украине".

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С Россией невозможно вести переговоры

Россия практически вышла из перечня стран, к которым нужно прислушиваться и с которыми нужно вести диалог. А подобные действия, как расстрел безоружного военного, еще раз подчеркивают невозможность ведения каких-либо переговоров с нынешним военно-политическим режимом России, отметил Михаил Подоляк.

"Это говорит о том, что у России сегодня вообще нет человечности, как концепции. То есть нет там социальных групп, которые могли бы влиять на общество и объяснять, что это неестественно, что этого допускать не надо. Это вычеркивает Россию из каких-либо диалоговых форм и мне кажется, это очень осознают наши партнеры", – сказал чиновник.

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Россия должна проиграть

Запад четко понимает те преступления, которые сейчас совершает Россия в Украине. И окончательно фиксирует позицию, что она должна проиграть, уверен советник главы Офиса Президента. Он подчеркнул, что партнеры поддерживают Украину в желании добраться до авторов войны и непосредственно исполнителей всех преступлений.

Но здесь я согласен с представителями ГУР Минобороны Украины – не всегда нужно ждать юридических инструментов. У нас будут, в том числе и физические инструменты, чтобы до этих людей так или иначе добраться. Поэтому важно до правильного финала войны дойти,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

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