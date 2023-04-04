Совет опасности: месяц России в ООН

Несмотря на весь абсурд ситуации, Россия в течение апреля по ротации "представляет Совбез как орган ООН". Теперь лицом международного мира и безопасности становится признанный террористический режим с руководителем, подозреваемым в совершении международных преступлений. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Полномочия российских агентов по Правилам процедуры, которые из-за внутренних противоречий с 1946 года меняли 11 раз, так и не смог адаптировать окончательный вариант

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1/ Россияне "за рулем адженды"

Теперь Россия будет решать когда и как проводить заседание Совбеза, в частности, утверждая повестку дня. Она может созвать встречи каждый день, а может – раз в 2 недели, тормозя деятельность и так не слишком активного органа.

Президент выступает своеобразным модератором дискуссии внутри органа. Он имеет последнее слово для назначения специальных докладчиков по важным для международного мира и безопасности вызовам. Президент дает согласие на рассмотрение неотложных вопросов. Он решает приоритетность предложенных решений для голосования. Президент управляет всеми проектами резолюций. И хотя полномочия президента не бесконечны и могут быть обжалованы Советом в целом, учитывая разницу между английским и французским текстом Правил процедуры, чтобы отменить решение Совбеза нужно 9 голосов, а чтобы поддержать – 7. К счастью, даже 7 голосов в Совбезе у России нет.

2/ Россия – лицо Совбеза

Чаще всего представительная функция заключается в возможности "в ситуациях напряженности или конфликта призывать стороны к сдержанности…" и представлять "проекты резолюций или решений, а также делать устные заявления или резюме".

Аномальность положения состоит в том, что Россия является стороной конфликта и в соответствии со статьей 27 Устава ООН не может участвовать в принятии решений по нему. Более того, по утопической логике составителей Правил процедуры Василий Небензя должен отказаться председательствовать в Раде при рассмотрении конкретного вопроса, связанного с агрессией России.

Интересно, что временные правила процедуры (которые без того не самый простой для толкования документ) являются не единственным источником регулирования функций президента Совбеза. Среди других – решения и практика самого Совбеза, которые дают широкий простор для манипуляций и злоупотреблений.

Девальвация Совбеза – стратегическая задача России в ООН

Россия неоднократно злоупотребляла своим председательством в целях достижения целей собственной геополитики. В этот раз, не успев сесть в президентское кресло, объявила, что "использует все права, предоставленные таким статусом".

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Именно в феврале 2022 года (который был месяцем государства в ООН) Россия использовала для подготовки и реализации нового витка агрессии против Украины – полномасштабного вторжения. Тогда россияне распространяли миф о нелегитимном киевском режиме, активистах-защитниках из Донбасса и вредном влиянии экономических санкций на права человека. В дальнейшем Россия злоупотребляла правом вето, препятствуя принятию резолюций, осуждающих ее вторжение в Украину и призывавших к отмене аннексии территорий другого суверенного государства.

Юридическая ложка дегтя

Интересно, что Россия – не только нелегитимный постоянный член Совбеза, но и один из самых нищих ООН. Только 2% бюджета ООН составляют взносы России. Это в 11 раз меньше, чем взносы США, и в 2 раза меньше – чем Италии и маленьких Нидерландов. Как "борец" за международный мир и безопасность СССР, так и его правопреемница были одними из самых маленьких доноров в миротворческих операциях ООН.

Россия продолжает быть членом ООН и иметь право вето (и не только) в Совбезе. По случаю председательства в России уже объявили как приоритеты, так и то, что одну из встреч намерен проводить сам Сергей Лавров.

Правда, в России не упомянули, что он под санкциями, в частности, что касается пересечения границы США. Возвращаясь к озвученным "запланированным" в голове россиян встречам, на сегодня их – три:

по "рискам, связанным с нарушением соглашений, регулирующих экспорт вооружения и военной техники". Цель – навредить поставкам западного оружия в Украину; по поводу "мультиполярного мира". Цель – распространить басню об "агрессивном Западе" и попытаться убедить собственное население, что Совбез остается среди лидеров; по ситуации на Ближнем Востоке. Цель – карательная акция против Израиля, который помогает Украине отразить российскую агрессию.

Не прибегая к анализу вариантов решения "российской проблемы" (членства) в ООН, предусматривающих бег на длинную дистанцию, следует упомянуть все те же Правила процедуры, которыми, как правило, злоупотребляет сам Совет безопасности.

Следовательно, российского представителя можно отстранить от участия в заседаниях путем использования процедуры отрицания его присутствия. На практике один из членов органа должен выразить возражение, другие – проголосовать за отстранение. Поскольку такое решение считается процедурным, то для принятия достаточно 9 голосов. Вето не применяется. Подобного еще не было в истории органа.

К сожалению, государства, поддерживающие Украину, не готовы поддержать такую инициативу.

Среди других опций – бойкот. Но единственным государством, которое на протяжении истории бойкотировало Совет был СССР, который при этом завершил эту полугодовую практику в августе 1950 года, как только пришло время председательствовать, ведь это открывало пространство для злоупотреблений в контексте Корейской войны.

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Бутафория безопасности и мира

Россия реализует стратегию разрушения системы изнутри: нивелируя роль Совбеза, она сознательно обесценивает международное право в целом, подталкивая государства к другим формам регулирования отношений – силы. Международное сообщество продолжает бояться предоставить России решительный ответ. В исключении ее из международных организаций оно видит риски эскалации и потери контроля над ситуацией.

Правда в том, что этого контроля больше нет, а Совбез – точно не гарантирует мир и безопасность. Россия пойдет на эскалацию ситуации независимо от того, будет ли председательствовать в Совбезе, будет ли членом ООН, выдадут ли Владимира Путина в Гаагу.

История свидетельствует, что за исключением из объединений часто последовали войны, однако Россия уже инициировала полномасштабное вторжение. Правда в том, что самое страшное уже стало реальностью, а если это так, то почему бы не попробовать другую стратегию? Ведь исключенные когда-то из Лиги Наций Япония, Германия и СССР никуда не делись и стали членами ООН.