Военный эксперт предположил, когда и сколько иранских дронов сможет производить Россия

Россия договорилась с Ираном о запуске изготовления ударных дронов на своей территории. Страны уже обсуждают производство. Когда Кремль изготовит первые иранские беспилотники и сколько единиц в год могут сделать россияне – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что сейчас основная задача российских дронов – "спамить" нашу систему ПВО.

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По его словам, за последние атаки наши ВСУ сбивали 95 – 10 процентов этих дронов.

Когда и сколько дронов может производить Россия

Военный эксперт предположил, что в этих дронах нет ничего высокотехнологичного, кроме антенны, принимающей GPS.

Где россияне будут брать эту антенну, сказать сложно. Возможно, будут производить сами или будут импортировать из Ирана или другой страны. Все остальные составляющие они могут купить, в том числе чипы. Двигатели оккупанты тоже могут изготавливать локально,

– объяснил Нарожный.

Россияне сами заявляли, что будут производить 6 тысяч дронов в год, однако эксперт считает, что эта цифра завышена. "Не думаю, что они будут фокусироваться только на этих дронах, у них полно других военных проблем", – добавил Нарожный.

Но, по его мнению, даже если россияне будут производить в год 3 тысячи иранских дронов, то это большая цифра, и Украина с союзниками будет тратить много средств, чтобы их уничтожать.

Что касается перспектив строительства завода для изготовления иранских дронов – не думаю, что это произойдет ближе, чем через полгода или месяцев 10. Потому что это не такой простой процесс – наладить производство,

– отметил Нарожник.

Он предполагает, что первые иранские дроны, изготовленные в России, Украина увидит примерно через год.

Как Россия может модифицировать иранские дроны

Эксперт отметил, что в дронах есть одна проблема для окупантов – они очень громкие во время полета, потому что на них нет глушителя.

"Сейчас у иранских дронов далекий радиус действия – до 2 тысяч километров. А если на них поставить глушитель – он станет тише, но расстояние уменьшится примерно в 3 – 4 раза", – заявил Нарожный.

Военный эксперт также отметил, что недавно украинский инженер разобрал обломок сбитого иранского дрона. Он сообщил, что этот дрон – "слепой", то есть он назад ничего не передает россиянам, там нет никакого "канала управления".

По его мнению, такие дроны могут модифицировать для "атак роем" – будут запускать десятки БПЛА, чтобы они "коммуникировали" между собой по поводу удара.

Если это сделают, это будет не очень хорошая новость для нас. Но пока признаков подобных модификаций нет. Сейчас россияне используют иранские дроны "в тупом формате" – просто обвиняют в них нашу инфраструктуру и ПВО,

– заметил Нарожный.

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