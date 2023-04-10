Авиационный каннибализм: россияне придумали оригинальный способ ремонтировать свои самолеты
Российские пропагандисты на телеканалах один громче другого кричали, что санкции России не страшны, они все решат импортозамещением. Однако появилась новость, что россияне свои самолеты на ремонт будут отправлять в Иран.
С одной стороны, у россиян, вероятно, нет возможностей для такого ремонта, а с другой, они понимают, что украсть на этом деле им не удастся, поэтому и мало в этом заинтересованы. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.
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Пономарев отметил, что у Ирана немалый опыт жизни под санкциями. Они просто научились ремонтировать самолеты в таких условиях.
Но это уже авиационный каннибализм, когда разбираются одни старые самолеты и перестраиваются на новые.
– прокомментировал спикер.
Так россияне не могут украсть
Подобный способ ремонта самолетов к тому же очень ненадежен, ведь иранские авиакомпании не самые безопасные в мире.
Интересно, что россияне на всех усюдах кричат о своих передовых космических технологиях, а сложить один самолет из нескольких оказались не способны.
Просто на этом очень тяжело украсть. Разрабатывая что-нибудь новое это работает, а когда нужно разобрать и потом собрать – это не работает,
– добавил Пономарев.
И без того нетехнологичную Россию сжали санкции
- США и Европа наложили на Россию серии санкций, что сделали невозможным получение запчастей, услуги и другие технологии для парка коммерческих авиалайнеров агрессора. То есть россияне упустили любые возможности получить запчасти для ремонта своих самолетов.
- Кроме того, проблемы возникли и с изготовлением качественных беспилотников. Украинские силы обороны сбивают все хуже качества российские дроны.
- Недавно Япония приняла новые санкции против России. Под запрет экспорта подпали строительные машины, двигатели для авиации, самолеты и космические аппараты и запчасти к ним.