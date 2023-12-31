Освобождение Украиной территорий не остановит Россию: МИД Латвии предупредил Европу об угрозе

Весь цивилизованный мир понимает, что российская агрессия не ограничится Украиной. И даже при условии, что мы освободим свои территории, враг может напасть на другие государства Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Он отметил, что военная угроза для Европы со стороны России сохранится даже при условии, что Украина освободит из-под оккупации свои территории.

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Европа остается под угрозой

Он подчеркнул, что российское правительство не способно повысить благосостояние собственного населения. Следовательно, "все карты поставлены на поиск внешнего врага", а также культивацию мнения о том, что величайшим злом был распад СССР. Поэтому России необходимо вернуть все территории, которые она потеряла, да еще с лихвой.

Печально, что это не война Кремля – это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы,

– подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что как только война в Украине закончится, будет расти угроза. Ведь тогда Россия будет продолжать заниматься восстановлением своего вооруженного потенциала. По словам Кариньша, русское правительство базируется на империалистических амбициях.

Он также предположил, что разговоры, касающиеся возможного поражения Украины или потери ее отдельных территорий и победы России направлены на мотивацию стран Запада и общества сделать все для того, чтобы этого не произошло. Министр иностранных дел подчеркнул, что в глазах Кремля победа против Украины станет подтверждением того, что политика страны правильная. И что можно в дальнейшем нападать на страны-соседи, получая от этого выгоду.

Потому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы,

– подчеркнул глава МИД.

По его словам, государствам Европы, входящим в НАТО, в дальнейшем нужно заботиться о собственной безопасности. Он добавил, что страны Балтии занимаются последовательным вложением в свою оборону и безопасность. И таким образом облегчают работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости нарастить вложения в вопрос безопасности.