Россия будет забрасывать трупами, – военный аналитик о вероятном обострении на фронте

Джо Байден заявил, что боевые действия в Украине находятся в критической точке. Также официальный представитель президента Турции предположил, что украинский конфликт будет обостряться в ближайшие месяцы. Об обострении говорит и украинское политическое руководство, а также сообщает наша разведка.

Оккупанты не оставляют попыток создать проблемы украинским военным. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко. По его мнению, их задача истощать силы ВСУ, создавая новые ловушки вроде той, что была в Бахмуте.

Обратите внимание Результат неясен: у Байдена спрогнозировали развитие событий у Бахмута.

Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия россиян будут состоять в следующем:

дополнительно мобилизовать еще определенное количество людей;

продолжать создавать батальонно-тактические группы, слаживать их, а вооружать, как придется – на кого хватит оружия, на кого – нет;

бросать большое количество мобилизованных в атаку.

Россияне упрямы в своем безумии

"На сегодняшний день для российских мобилизованных предназначена роль компенсировать отсутствие на некоторых направлениях тяжелого вооружения и артиллерии. Существует выражение "забросать трупами", именно это сейчас пытается сделать Россия", – считает он.

По его мнению, можно говорить, что это не эффективно и не представляет угроз, но есть несколько важных факторов:

это замедляет наступательные действия украинских войск, потому что так оно устроено;

это определенный ресурс – пусть российское военное руководство и цинично бросает людей, но они будут что-то делать;

Россия также рассчитывает на атаки Shahed и ракетные удары.

"Они все еще упрямы в своем безумии, что смогут этим чего-нибудь достичь", – заметил Мусиенко.

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Враг не втянул ВСУ в ловушку

По его словам, у врага был еще один расчет, который не сработал. По их планам, Бахмут должен был стать для украинской армии такой пропастью, где бы постоянно происходили боевые действия. Там бы истощались российские силы, но и украинские – тоже.

Украина должна была постоянно перебрасывать туда подкрепления, не имея возможности формировать ударные группировки по другим направлениям. Но украинские силы смогли отразить угрожающие атаки врага на Бахмут. Хотя он до сих пор продолжает атаковать город,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ВСУ также продолжили боевые действия в направлении Кременной, хотя туда враг перебросил подкрепление. Украинские защитники наносят мощные удары на южном направлении и уничтожают большое количество оккупантов – несколько сотен в сутки.

"В ловушку враг нас не втянул. Но это означает, что в будущем он не придумает новые, которые он считает гениальными и стратегическими, и которые, по его мнению, должны привести к ослаблению украинской армии", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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