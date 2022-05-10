Россия быстро прячет следы своих преступлений: разбирают завалы разбомбленного Драмтеатра

Из-за массового отказа местных жителей участвовать в разборе завалов драматического театра в Мариуполе к этим действиям привлекли рабочих МЧС России. Местные говорят, что пакеты с телами погибших вывозят тракторными лафетами.

Такую информацию сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. К своему сообщению мужчина прикрепил фотографии россиян, которые пытаются скрыть от мира свои преступления против мирного населения.

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По словам Петра Андрющенко, оккупанты продолжают разбирать завалы драматического театра. Он отметил, что многие жители Мариуполя отказываются участвовать в этом, поэтому россияне вынуждены были привлечь спасателей МЧС России.

Рабочие МЧС разбирают завалы драматического театра / фото Петра Андрющенко

На кадрах видно, как мужчины вместе разбирают завалы театра, который разбомбили российские солдаты, тем самым убили сотни людей и детей, которые прятались от обстрелов.

Оккупанты осматривают территорию уничтоженного драмтеатра в Мариуполе / фото Петра Андрющенко

Также советник городского главы Мариуполя сообщил, что жители города видели пакеты с телами погибших. Их продолжают вывозить тракторными лафетами с территории драмтеатра в неизвестном направлении.

Самое ужасное – мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений,

– отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось о новых спутниковых снимках от Maxar Technologies, которые показали работы оккупантов на месте разбомбленного драмтеатра в Мариуполе. Россияне проводили раскопки и для этого пригнали тяжелую строительную технику.

В частности, информацию о том, что россияне проводят расчистку завала драмтеатра, подтвердил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что оккупанты вывозят тела погибших людей оттуда в Мангуш. Там для их захоронения вырыли 300-метровую траншею.

Бомбардировка драматического театра: главное

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