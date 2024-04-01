Оккупанты начали больше запускать разведывательных дронов: в ОК "Юг" назвали вероятную причину

Российские военные продолжают терроризировать украинцев крылатыми ракетами и "Шахедами". А также они все активнее используют разведывательные дроны.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк назвала вероятную причину, почему враг все чаще запускает разведывательные БПЛА. Она отметила, что оккупанты ежедневно используют по несколько сотен подобных беспилотников.

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Разведывательные БПЛА запускают не просто так

Мы видим, что им сложнее проводить разведку, и вследствие этого повысилась концентрация беспилотных разведчиков. В частности, в нашей операционной зоне на юге, от Запорожья до Одесской области, мы наблюдаем ежесуточно около 200 беспилотников как раз разведывательного типа,

– отметила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что работают разведывательные БПЛА из акватории Черного моря и вдоль линии боевого соприкосновения. Кроме того, российские военные пытаются максимально собирать сведения об отдаленных от линии боевого соприкосновения регионах, глубже в тыл. Правда, здесь врагу очень мешает наша система радиоэлектронной борьбы, а также огневая работа, отмечает Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что на активность авиации врага на Херсонском направлении повлиял самолетопад. Там российские захватчики уже очень осторожно используют свою тактическую авиацию.

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