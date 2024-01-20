Очень тяжелая неделя: сколько людей погибло на Харьковщине в результате обстрелов агрессора
Город Харьков и населенные пункты области продолжают подвергаться частым обстрелам. На этом фоне 19 января стало исключением за очень продолжительный период времени, ведь в этот день ни один гражданский человек в Харьковской области не был ранен или убит россиянами.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Также она отметила, что в течение недели с 15 по 21 января оккупанты нанесли целый ряд коварных ударов, которые, к сожалению, не обошлись без жертв.
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Ситуация на Харьковщине через неделю
В течение недели в Харьковской области погибли четыре человека: три женщины – из-за обстрелов, а один мужчина – из-за детонации взрывного устройства. Каждый из этих случаев чрезвычайно трагичен.
Одна из женщин погибла во время российских обстрелов города Чугуев. Она работала оператором котельной и находилась на рабочем месте во время атаки в ночь на 18 января. Еще две женщины погибли во время артиллерийских обстрелов Малого Бурлука и Купянска, расположенных неподалеку от линии разграничения. Одна из них в момент обстрела находилась в своем доме, а другая – шла по улице.
На фоне усиленных атак в начале недели 19 января прошло в Харьковской области относительно спокойно, ведь обошлось без раненых и погибших. Правда, оккупанты все же пытались обстреливать прифронтовые населенные пункты. В частности, артиллерийским огнем враг нанес разрушения городу Купянск, а один из его снарядов упал на жилой дом, но не взорвался.
Какие еще потери понесла Харьковщина от обстрелов
- В начале недели оккупанты усиленно обстреливали пограничный Волчанск с помощью РСЗО и КАБов. В результате было уничтожено административное здание, а перед тем – зернохранилище.
- Также 15 января враг атаковал деревню Веселое, уничтожив КАБами дом культуры и школу. А при ударе по Малому Бурлуку пострадали также и дети, которые получили осколочные ранения.
- Также на деоккупированной Харьковщине остается много взрывоопасных предметов. В течение недели двое мужчин подорвались в Изюмском и Богодуховском районе, первый из которых, к сожалению, погиб.