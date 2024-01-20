Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Також вона зазначила, що протягом тижня з 15 по 21 січня окупанти завдали цілої низки підступних ударів, які, на жаль, не обійшлися без жертв.
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Ситуація на Харківщині за тиждень
Протягом тижня на Харківщині загинуло четверо людей: три жінки – через обстріли, а один чоловік – через детонацію вибухового пристрою. Кожен із цих випадків є надзвичайно трагічним.
Одна із жінок загинула під час російського обстрілу міста Чугуїв. Вона працювала оператором котельні та перебувала на робочому місці під час російської атаки в ніч на 18 січня. Ще дві жінки загинули під час артилерійських обстрілів Малого Бурлука та Куп'янська, що розташовані неподалік від лінії розмежування. Одна з них в момент обстрілу перебувала у своєму будинку, а інша – йшла вулицею.
На тлі посилених атак на початку тижня 19 січня минуло на Харківщині відносно спокійно, адже обійшлося без поранених та загиблих. Щоправда, окупанти все ж намагалися обстрілювати прифронтові населені пункти. Зокрема артилерійським вогнем ворог завдав руйнувань місту Куп'янськ, а один з його снарядів впав на житловий будинок, але не вибухнув.
Яких ще втрат зазнала Харківщина від обстрілів
- На початку тижня окупанти посилено обстрілювали прикордонний Вовчанськ за допомогою РСЗВ та КАБів. Внаслідок цього було знищено адміністративну будівлю, а перед тим – зерносховище.
- Також 15 січня ворог атакував село Веселе, знищивши КАБами будинок культури та школу. А під час удару по Малому Бурлуку постраждали також і діти, які зазнали осколкових поранень.
- Також на деокупованій Харківщині залишається багато вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня двоє чоловіків підірвалися на них в Ізюмському та Богодухівському районі, перший із яких, на жаль, загинув.