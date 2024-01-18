Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що росіяни не дуже переймаються точністю своїх ракет. Адже об'єкти військової інфраструктури розташовані у населених пунктах.

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"Тобто страждає місцеве населення і це призводить до руйнації об'єктів на території наших громад", – сказав військовий експерт.

Що стосується східних або прифронтових регіонів, то там загарбники мають чітку та цинічну людиноненависницьку тактику.

Політика "деградації територій". Адже знищення соціально важливих об'єктів, удари по критичній інфраструктурі примушують до того, що люди мають полишати їх,

– сказав Грабський.

Цинічна політика Росії спрямована на тотальне знищення усього, що пов'язано з цією територією. Росіяни знищують економічний, науковий та людський потенціал.

На думку військового експерта, до тих пір, поки Україна не отримує зброю, яка буде спроможна вдарити по об'єктах на території ворога, знищуючи військово-промисловий потенціал та критичні об'єкти інфраструктури, говорити про зменшення вірогідності ударів росіян навряд чи є сенс.

"Ми маємо бути готовими завжди. Росія просто не встигає за темпами своїх "апетитів" щодо завдання ударів по території України. Вони вимушені будуть зменшити інтенсивність ударів у міру витрат ракет великої дальності", – додав Сергій Грабський.

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