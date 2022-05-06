Россия цинично лжет о командном пункте ВСУ в Одесской областной больнице, – ОК "Юг"

Россияне снова пытаются оправдать свои зверства против мирного населения, обвиняя ВСУ в размещении своих командных пунктов в больницах, роддомах, школах и других социально чувственных объектах. На этот раз в пропагандистском информационном поле России прозвучало заявление, что ВСУ развернули командный пункт в Одесской областной больнице.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" в утренней сводке за минувшие сутки. Он подчеркнул, что противник цинично лжет, чтобы потом обвинять украинскую армию в убийстве гражданских.

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Враг планирует нанести удар по гражданской инфраструктуре

Оперативное командование "Юг" сообщает, что враг намерен нанести удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Речник отметил, что нелюди уже не впервые пытаются заблаговременно оправдать свои нарушения правил войны, обвиняя Вооруженные Силы Украины в размещении своих командных пунктов в больницах, роддомах, школах и других социально чувственных объектах.

Заявление Министерства обороны России

По данным ОК "Юг", Минобороны России на своем официальном ресурсе обвинило украинские власти в расположении командного пункта ВСУ в Одесской областной больнице. Более того, во дворе больницы больная фантазия россиян "нарисовала" бронетехнику, артиллерию и системы залпового огня украинской армии.

Случаи лживых заявлений России

Обстрелы роддома в Мариуполе

9 марта россияне нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. В результате уничтожено роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию.

За 4 часа до того, как сбросить на роддом в Мариуполе бомбы, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова соврала, якобы Вооруженные силы Украины выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции.

Затем пропагандист Соловьев заявил, что бомбардировка роддома авиацией оккупанто – "постановка", в доме были бойцы батальона "Азов", а роженицы на фото – актрисы.

Бомбардировка Драматического театра в Мариуполе

16 марта россияне сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя. По данным военных, там было около тысячи гражданских людей, скрывавшихся от постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Крупнейшее информационное агентство США Associated Press провело расследование и предположило, что в результате бомбардировки погибли около 600 человек. Возле здания была надпись на русском – "Дети". Поэтому россияне сознательно били по месту, где находились сотни детей. Вероятно, и в этом случае армия агрессора спихнула свою ответственность за убийства на ВСУ.

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