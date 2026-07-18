Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что известно о последствиях российского террора в Черниговской области?

В Черниговской области в результате российской атаки зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, объектов критической инфраструктуры и пожара.

Больше всего пострадал Новгород-Северский, где вечером российский ударный дрон типа "Герань" попал в частный жилой дом. Пострадала вся семья – родители и трое детей. 11-летний мальчик проходит амбулаторное лечение, 17-летний брат находится в стабильном состоянии в детской областной больнице, а 7-летний мальчик получил тяжелые травмы. Дом семьи полностью разрушен.

Также под ударом оказалась Новгород-Северская община. Из-за атаки дроном "Молния" загорелось хозяйственное здание и был поврежден жилой дом. В селе Чайкино зафиксировано попадание по зданию старостата, а в другом населенном пункте после удара дроном "Гербера" вспыхнул частный дом.

В поселке Березна вечером россияне атаковали ударными беспилотниками. В результате обстрелов загорелся грузовик, повреждено хозяйственное здание, а 59-летний мужчина обратился к медикам за помощью.

В Коропе поврежден жилой дом, легковой автомобиль и линия электропередач. В Семеновской общине в результате удара FPV-дрона возник пожар в жилом доме, хозяйственном сооружении и гараже.

Кроме того, в Киевской общине российский ударный беспилотник вызвал возгорание двух гектаров зерновых культур. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

По информации областной военной администрации, в течение суток российские войска также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Черниговской области. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Последствия российских обстрелов на Черниговщине / Фото ГСЧС