Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Що відомо про наслідки російського терору на Чернігівщині?

В Чернігівській області внаслідок російської атаки зафіксовано руйнування житлових будинків, господарських споруд, об'єктів критичної інфраструктури та пожежі.

Найбільше постраждав Новгород-Сіверський, де ввечері російський ударний дрон типу "Герань" влучив у приватний житловий будинок. Постраждала вся родина – батьки та троє дітей. 11-річний хлопчик проходить амбулаторне лікування, 17-річний брат перебуває у стабільному стані в дитячій обласній лікарні, а 7-річний хлопчик отримав важкі травми. Будинок родини повністю зруйнований.

Також під ударом опинилася Новгород-Сіверська громада. Через атаку дроном "Молнія" загорілася господарська будівля та було пошкоджено житловий будинок. У селі Чайкине зафіксовано влучання по будівлі старостату, а в іншому населеному пункті після удару дроном "Гербера" спалахнув приватний будинок.

У селищі Березна впродовж вечора росіяни атакували ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загорілася вантажівка, пошкоджено господарську будівлю, а 59-річний чоловік звернувся до медиків по допомогу.

У Коропі пошкоджено житловий будинок, легковий автомобіль та лінію електропередач. У Семенівській громаді внаслідок удару FPV-дрона виникла пожежа в житловому будинку, господарській споруді та гаражі.

Крім того, у Киїнській громаді російський ударний безпілотник спричинив займання двох гектарів зернових культур. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська також завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Чернігівської області. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Наслідки російського обстрілу на Чернігівщині / Фото ДСНС