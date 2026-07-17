Про це повідомили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку на Одещину?

Унаслідок російської атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів.

Пошкоджена надбудова корабля, сталося загоряння.

На борту було 17 членів екіпажу, усіх евакуювали. Відомо, що 4 із них постраждали, медичну допомогу їм надали без госпіталізації.

Черговий удар ворога, спрямований по мирних людях та цивільному судноплавству,

– зауважив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Нагадаємо, що напередодні увечері Росія атакувала Одесу ракетами. Загинули 2 людини – 61-річна жінка та 70-річний чоловік.

Вбита жінка під час атаки гуляла у парку з дітьми. Неповнолітні залишилися живими.

Ще 10 осіб отримали травми. Серед постраждалих 9-річний та 13-річний хлопчики, троє жінок віком 22 – 41 рік, четверо чоловіків віком 19 – 60 років.