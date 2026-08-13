Россия ударила "Шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области: есть жертвы, людей эвакуировали

13 августа в Одесской области Россия с помощью реактивного "Шахеда" нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда. По предварительным данным, есть погибшие.

Об этом сообщил председатель правления Акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Каковы последствия удара по локомотиву в Одесской области?

К сожалению, вынужден из первых рук сообщить о самом страшном: по предварительным данным, этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде – машинисту и помощнику,

– подчеркнул Перцовский.

Глава Укрзализныци уточнил, что поезд как раз заезжал на станцию, чтобы организовать безопасную высадку и эвакуацию людей. В этот момент вражеский "Шахед" резко изменил траекторию, и машинист с помощником не успели полностью остановиться и покинуть локомотив.

Известно, что 340 пассажиров и поездную бригаду удалось спасти. Все граждане эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. Для людей уже организовали дальнейшую доставку в Одессу на автобусах.

Это ужасный ежедневный террор и прицельная атака на мирных жителей,

– сказал Александр Перцовский.

Глава АО "Укрзализныця" также подчеркнул, что машинист и его помощник до последнего выполняли свой долг. Перцовский заверил, что семьи погибших получат необходимую поддержку.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что пассажиров оперативно эвакуировали и 12 автобусами доставили в безопасное место в Одессе. На месте продолжают работать экстренные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Спасатели ликвидировали пожар после атаки БПЛА / Фото ГСЧС

Напомним, в результате российского удара по Каменскому району Днепропетровской области 6 августа погибли трое железнодорожников – Олег Балас, Игорь Никитенко и Максим Фомин. Все они находились на рабочих местах и помогали ликвидировать последствия предыдущей атаки.