Россия наступает на нескольких направлениях: почему угроза из Беларуси заставляет Украину растягивать резервы

Россия пытается активизировать боевые действия не только в Донецкой области, но и сразу на нескольких направлениях. По сообщениям с фронта, давление усиливается на севере и востоке, а также вблизи Днепропетровской области.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что такая активность имеет четкую логику и не является хаотичной. По его словам, Россия преследует несколько целей, и одна из них создает для Украины системную проблему, которую не стоит недооценивать.

Почему Россия активизировалась сразу на нескольких направлениях?

Ступак объяснил, что нынешняя активность России на севере, востоке и юго-востоке не является попыткой быстрого прорыва в одном месте. По его словам, это продуманная тактика, которая опирается на численное преимущество противника и протяженную линию фронта. Россия создает постоянное давление сразу на нескольких направлениях, заставляя Украину рассредотачивать силы и держать войска там, где прямой угрозы прорыва может не быть.

Все просто. Они могут это делать по трем причинам. Во-первых, потому что имеют силы. Во-вторых, потому что могут себе это позволить. И в-третьих, их цель – растянуть внимание Вооруженных Сил Украины,

– объяснил он.

Ключевая проблема заключается в соотношении ресурсов и длине фронта. Украинские военные вынуждены держать оборону на сотнях километров, тогда как людей, техники и времени для перегруппировки не хватает. Именно на это и рассчитывает противник, постоянно меняя направления давления.

Линия фронта очень большая. Людей не хватает, техники не хватает, ресурсов не хватает. Логика проста – рано или поздно где-то будет тонко, и там может прорваться,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что российское присутствие фактически растянуто по всему периметру. Украинское командование вынуждено учитывать угрозы от северной границы со стороны Беларуси, дальше через Сумскую, Харьковскую область и до востока и юга. Такая ситуация не позволяет сосредоточить все силы, например, только в Донецкой области, даже если именно там продолжаются интенсивные бои.

Они делают это для того, чтобы мы не могли в одном месте собрать все силы и полностью их остановить,

– отметил он.

По словам Ступака, пока Россия имеет численное преимущество и возможность давить сразу на нескольких направлениях, такая тактика будет оставаться для нее базовой. Именно поэтому ситуацию на севере и востоке он советует рассматривать не отдельно, а как часть единого плана растяжения украинской обороны.

