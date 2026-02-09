Россия наступает на нескольких направлениях: почему угроза из Беларуси заставляет Украину растягивать резервы
- Россия активизирует боевые действия на Донетчине, севере, востоке и вблизи Днепропетровской области.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что активность России имеет четкую логику и преследует несколько целей.
Россия пытается активизировать боевые действия не только в Донецкой области, но и сразу на нескольких направлениях. По сообщениям с фронта, давление усиливается на севере и востоке, а также вблизи Днепропетровской области.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что такая активность имеет четкую логику и не является хаотичной. По его словам, Россия преследует несколько целей, и одна из них создает для Украины системную проблему, которую не стоит недооценивать.
Почему Россия активизировалась сразу на нескольких направлениях?
Ступак объяснил, что нынешняя активность России на севере, востоке и юго-востоке не является попыткой быстрого прорыва в одном месте. По его словам, это продуманная тактика, которая опирается на численное преимущество противника и протяженную линию фронта. Россия создает постоянное давление сразу на нескольких направлениях, заставляя Украину рассредотачивать силы и держать войска там, где прямой угрозы прорыва может не быть.
Все просто. Они могут это делать по трем причинам. Во-первых, потому что имеют силы. Во-вторых, потому что могут себе это позволить. И в-третьих, их цель – растянуть внимание Вооруженных Сил Украины,
– объяснил он.
Ключевая проблема заключается в соотношении ресурсов и длине фронта. Украинские военные вынуждены держать оборону на сотнях километров, тогда как людей, техники и времени для перегруппировки не хватает. Именно на это и рассчитывает противник, постоянно меняя направления давления.
Линия фронта очень большая. Людей не хватает, техники не хватает, ресурсов не хватает. Логика проста – рано или поздно где-то будет тонко, и там может прорваться,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что российское присутствие фактически растянуто по всему периметру. Украинское командование вынуждено учитывать угрозы от северной границы со стороны Беларуси, дальше через Сумскую, Харьковскую область и до востока и юга. Такая ситуация не позволяет сосредоточить все силы, например, только в Донецкой области, даже если именно там продолжаются интенсивные бои.
Они делают это для того, чтобы мы не могли в одном месте собрать все силы и полностью их остановить,
– отметил он.
По словам Ступака, пока Россия имеет численное преимущество и возможность давить сразу на нескольких направлениях, такая тактика будет оставаться для нее базовой. Именно поэтому ситуацию на севере и востоке он советует рассматривать не отдельно, а как часть единого плана растяжения украинской обороны.
Что известно о ситуации на фронте:
- Российская армия потеряла стабильную спутниковую связь Starlink на значительной части фронта. По словам Кирилла Сазонова, отключения имеют системный характер вдоль всей линии фронта и серьезно усложнили корректировку боевых действий. Из-за потери связи оккупанты не могут эффективно управлять дронами и малыми штурмовыми группами, что уже приводило к ошибочному поражению собственных подразделений.
- На фоне блокировки Starlink россияне пытаются обходить ограничения путем повторной регистрации терминалов в Украине. Сергей Бескрестнов сообщил, что для этого используют подставных лиц, фиктивные компании и специальные боты в телеграмме. В то же время он отметил, что такие терминалы отслеживаются и подлежат блокировке, а граждане, которые способствуют врагу, могут понести уголовную ответственность.
- Ограничение доступа к Starlink существенно повлияло на наступательные возможности российских войск. По словам Виктора Трегубова, без стабильной спутниковой связи оккупанты потеряли способность наступать малыми группами и координировать действия беспилотников, в частности на направлениях у Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Альтернативные средства связи, в частности радио или проводные линии, не дают нужного эффекта из-за перехвата и глушения.