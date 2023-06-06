До сих пор может производить ракеты: экономист сказал, кто и как помогает подсанкционной России

Против России введен уже десяток санкционных пакетов, но у страны-агрессора есть возможность делать ракеты, которые запускает по Украине. Дело в том, что есть несколько способов, благодаря которым она получает необходимые компоненты в обход санкций.

Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. В частности, есть прямые формы серого импорта, которые позволяют России сейчас компенсировать те вещи, которых она официально должна быть лишена.

Читайте также Россия убивает и депортирует детей, Кремль обходит санкции: Зеленский анонсировал мощные шаги

Россия может производить в месяц около 60 ракет

Пендзин отметил, что в дальнейших санкционных пакетах против России большое внимание будет уделяться не созданию каких-либо новых направлений ограничений, а контролю над уже введенными.

Вопрос смотрите какой – Россия по официальным данным за 2022 год смогла построить 500 крылатых ракет,

– заявил экономист.

Сейчас, по его словам, оккупанты производят в месяц около 60 ракет. И понятно, что есть вещи, которые Россия точно не восстанавливает. То есть, сейчас она не может запустить, например, производство микрочипов или создать элементную базу для высокотехнологичных вещей. Необходимые элементы Россия получает через механизмы обхода санкций.

Как Россия обходит санкции

Он рассказал, что есть такой способ, как потерянный транзит. Например, создается некая казахская или туркменская компания, заключающая соглашение с нидерландцами, немцами или французами на поставку компьютерной техники. Эта техника следует в адрес указанной компании через российскую территорию, где транзит теряется.

Еще один вариант – через страны Средней Азии, когда-то входившие в СССР. К примеру, Узбекистан нарастил в 10 раз покупку компьютерной техники за прошлый год. А в Армении очень большой объем закупленной бытовой техники. Выходит, что на одного армянина приходится 5 – 6 стиральных машин. Понятно, что это точно не для Армении.

То есть, пояснил Пендзин, по этому способу товары попадают в сопредельные страны, после чего в виде серого импорта уходят в Россию, где также разбираются с целью получения платы микрочипов. Есть прямые формы серого импорта, которые позволяют России сейчас компенсировать те вещи, которых она официально должна быть лишена.

Речь идет и о запчастях для авиационных двигателей, которые также поступают,

– заметил экономист.

Кроме того, добавил он, есть страны, непосредственно нарушающие санкционные ограничения, продавая России военную технику. Имеется в виду Иран. Поэтому, учитывая это, Европе нужно жестко контролировать уже введенные санкции.

Санкции против России: актуальные новости