Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной, – Зеленский

Президент Зеленский 30 мая встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Среди вопросов, которые они обсудили, была война в Украине.

Зеленский отметил, что россияне игнорируют все призывы мира к прекращению огня и продолжают убийства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента.

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"Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", – отметил президент.

Кроме того, россияне более недели не могут представить так называемый "меморандум", хотя обещали подготовить его сразу после обмена в формате "1000 на 1000".

"Украина не получала от них никаких документов. Турция также", – добавил президент.

Зеленский также поблагодарил Турцию и президента Эрдогана за поддержку усилий для справедливого и прочного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей.