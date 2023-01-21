Россия держит корабли в Средиземноморье: ветеран ВМС рассказал, возможен ли оттуда обстрел

В Средиземном море находится 10 российских кораблей, из них – 5 носителей ракет типа "Калибр" с общим залпом в 72 единицы. У россиян были планы на эту группировку кораблей, но воплотить их не удалось.

В общем же пребывание российских кораблей в Средиземном море не противоречит международным нормам. Россия имеет пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, поэтому ее корабли могут находиться там. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко.

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У России были планы на корабле в Средиземном море

Рыженко рассказал, что раньше эта корабельная группировка страны-агрессорки насчитывала даже большее количество судов. По его мнению, вероятно, россияне планировали перевести ее из Средиземного в Черное море. Впрочем, помешала планам оккупантов Турция.

"После начала войны России против Украины, правительство Турции использовало свое право, согласно Конвенции Монтре и 28 февраля просто запретило вход любому военному кораблю в Черное море. В целом это касалось российских кораблей", – сообщил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004 – 2020 годах.

Возможен ли обстрел из Средиземного моря

Рыженко вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения в акватории Средиземного моря было 2 ракетоносителя типа крейсера "Москва". Пока там находятся 10 кораблей, но вряд ли Россия будет использовать их для ракетных обстрелов нашего государства.

Я не думаю, что они могут использовать свое ракетное оружие из Средиземного моря по Украине, ведь траектории полета ракет должны проходить через страны НАТО – Турции или Греции. Этого не будет,

– заметил Фесенко.

Однако это не единственная причина, почему запуск ракет из Средиземного моря маловероятен. Дело в том, что там довольно горный рельеф, к тому же малознакомый россиянам. Есть вариант, что запущенная ракета может врезаться в гору.

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"Кстати, так уже было в 2015 году, когда они запускали ракеты через Иран. Там была такая же местность", – рассказал заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах.

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Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения Россия держала в акватории Средиземного моря 2 ракетоносителя, которые принадлежали к ее черноморскому флоту и базировались в Севастополе. Однако Турция не пустила их обратно в Черное море.

Сколько кораблей России сейчас в Черном море

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские корабли находятся в акватории Черного моря на боевом дежурстве. Однако россияне изменили количество ракетоносителей.

Немного изменилось количество ракетоносителей в меньшую сторону. То есть, если их накануне было 6, то сейчас (по состоянию на утро 21 января – 24 Канал) их 5. Одна подлодка зашла в пункт базирования, что может свидетельствовать о многом: либо о проблемах, либо о реагировании на шторм, либо о переснаряжении,

– объяснила руководительница пресс-центра.

По состоянию на 21 января общий залп врага из Черного моря оценивается в 36 "Калибров". В то же время общая группировка состоит из 11 кораблей.