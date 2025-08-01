Смогут ли дроны-перехватчики сбивать реактивные БпЛА
- Украина ожидает от партнеров дополнительные системы Patriot для защиты от баллистических ракет, а также планирует увеличить производство дронов-перехватчиков для противодействия "Шахедам".
- Россия начала использовать для атак реактивные БпЛА, они имеют большую скорость.
- Военный эксперт Павел Нарожный указал, что враг не способен изготавливать реактивные БпЛА в большом количестве и объяснил, чем их можно сбивать.
Россия 31 июля запустила по Украине восемь баллистических ракет и более 300 БПЛА, среди них было определенное количество реактивных беспилотников. Три ракеты удалось сбить, остальные пять попали, пострадал жилой сектор Киева.
В одном из домов после попадания ракеты "сложился" целый подъезд. Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, что такое характерно после поражения именно баллистикой.
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Как можно противодействовать реактивным "Шахедам"?
Военный эксперт отметил, что Украине не хватает систем, которые бы защищали от российских баллистических ракет. В частности, Patriot. Наше государство ожидает получить дополнительные единицы от Германии.
Вторая насущная проблема, которая сейчас существует – использование россиянами реактивных БпЛА. "Шахед"-236 отличается от "Шахеда"-131 и 136 тем, что в нем вместо двигателя внутреннего сгорания установлен реактивный двигатель.
Таким образом они разгоняют этот БпЛА со скоростью 500 – 550 километров в час. Большинство средств, которые используются для сбивания "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания, в таком случае уже не подходят,
– объяснил Нарожный.
Он заметил, что применять для их сбивания пулеметы нецелесообразно, как и легкомоторные самолеты, вертолеты. Остается использовать ПЗРК, боевую авиацию (МиГ-29, Mirage, F-16).
Однако Нарожный подчеркнул, что изготавливать такие реактивные БпЛА Россия в большом количестве не способна. Согласно его оценке, враг производит их ежемесячно до нескольких десятков.
"Мы сбили более 90% воздушных целей. Все равно наши Воздушные силы делают невероятное и справляются с такими атаками", – озвучил военный эксперт.
Власти Украины анонсировала увеличение производства дронов-перехватчиков, чтобы сбивать ударные российские дроны. Однако Нарожный объяснил, что такие средства применять в борьбе с реактивными "Шахедами" не получится.
"Есть дрон-коптер, он выглядит как FPV-дрон, а есть дрон-самолет. Скорость у коптера 220 – 250 километров в пике (когда он догоняет "Шахед"), у дрона-самолета может быть немного больше, но ее недостаточно для того, чтобы догнать реактивный "Шахед", который летит на скорости 500 – 550 километров в час", – озвучил Нарожный.
Отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, как можно эффективно использовать дроны-перехватчики. Он также считает, что украинская противовоздушная оборона должна изменить алгоритмы работы.