Россия должна прекратить войну в Украине и полностью вывести оттуда свои войска, – генсек НАТО

Генсек Североатлантического альянса настаивает, чтобы Москва вывела свои войска с украинской территории. При этом НАТО обещает предоставлять Украине столько помощи, сколько понадобится. Однако становиться частью конфликта Альянс не хочет.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга по итогам саммита Альянса в Мадриде. Следующий форум, подчеркнул генсек, состоится в 2023 году в Литве.

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Россия должна немедленно прекратить войну в Украине

В НАТО настаивают, что Россия должна немедленно вывести свои войска с территории Украины. Вместе с тем, в Альянсе ставят перед собой задачу – не допустить прямого вооруженного противостояния между организацией и Москвой.

По словам Столтенберга, этот возможный конфликт может повлечь за собой огромные потери и убытки. Что касается помощи Украине, то в этом страны Альянса – единственные: будут предоставлять ее столько, сколько это нужно.

НАТО намерено перевооружить Украину

Столтенберг отметил: для эффективного противостояния агрессору украинскую армию необходимо перевооружить – из советских образцов на современные. В этом и поможет Альянс.

Столтенберг заверил, что нет перечня того вооружения, которое запрещено передавать Украине. Ранее об определенных договоренностях между странами-членами НАТО писали СМИ.

Актуально Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подпишут 5 июля

О чем договорились на саммите НАТО

Швеции и Финляндии предоставили приглашение присоединиться к Альянсу. Этот протокол будет подписан 5 июля.

НАТО приняло новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия является самой большой угрозой.

Лидеры организации договорились о новом пакете помощи Украине.

Вместе с тем Йенс Столтенберг избежал ответа на вопрос относительно возможного украинского членства, отметив, что двери – всегда открыты.

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