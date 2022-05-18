Россия должна вывести войска из Приднестровья, – Санду выступила в Европарламенте
Источник:Европарламент
Молдова хочет мирно урегулировать конфликт в Приднестровье, где находятся российские военные. Присутствие России в непризнанном Приднестровье нарушает независимость Молдовы.
Мы не хотим войны, – Санду
Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду во время выступления в Европарламенте. Она подчеркнула, что Кишинев является сторонником дипломатического урегулирования конфликта.
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"Приднестровский конфликт – это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы остаемся приверженными мирному разрешению этого конфликта, который полностью сохранит суверенитет Молдовы и территориальную целостность внутри наших международно признанных границ", – сказала Санду.
Президент Молдовы вспомнил о недавней напряженности в регионе после серии терактов. Санду заявила, что правительство Молдовы пытается сохранить ситуацию стабильной и мирной.
Мы не хотим войны или дестабилизации,
– подчеркнула президент Молдовы.
Санду заявила, что Кишинев имеет свое видение мирной реинтеграции страны и добавила, что пока нет непосредственной угрозы тому, что Молдова будет вовлечена в войну.
Ссылаясь на Конституцию, Майя Санду сказала, что Молдова – нейтральная страна. Но, по ее словам, чтобы Молдова могла быть по-настоящему нейтральной, Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.
Их (российские войска – 24 канал) присутствие в Приднестровском регионе коренным образом нарушает наш нейтралитет и нашу независимость,
– резюмировала Санду.
Угроза Приднестровья
- В начале мая в украинской контрразведке рассказали, что в России разработали четкие планы по вторжению в Молдову. Сообщалось, что Кремль может признать независимость так называемой ПНР или присоединить ее к составу России.
- По данным Генштаба ВСУ, российские войска в Приднестровье находятся в полной боевой готовности. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может совершить наступление на территории Украины из Приднестровья.
- В МВД Украины заявили, что Россия не готовит наступление так называемой "ПНР", а наоборот – готовится к обороне региона.
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