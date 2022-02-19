Россия дорого заплатит, – Байден напомнил Кремлю, что еще не поздно выбрать дипломатию
19 февраля 2022 , 00:46Читати новину українською
Джо Байден напомнил России, что еще не поздно выбрать путь дипломатии. Президент США подчеркнул: за войну страна-агрессор дорого заплатит.
Байден отметил, что в случае войны мир заставит Россию заплатить, сообщает 24 канал. США, Европа и трансатлантическое сообщество объединены.
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Россия имеет выбор между войной, которая причинит страдания, и дипломатией, которая улучшит ситуацию для всех.
По словам Байдена, Россия может выбрать дипломатию. Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров.
Если Россия начнет военные действия, она заплатит дорогую цену за это,
– заверил Байден.
Неутешительные заявления Байдена
- Президент США заявил, что Россия все же нападет на Украину. Об этом свидетельствуют разведданные, которые получил Вашингтон.
- Кроме того, Байден подчеркнул: есть основания полагать, что страна-агрессор нападет на Киев.
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Байден напомнил Путину, что еще не поздно выбрать дипломатию: смотрите видео