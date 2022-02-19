Россия дорого заплатит, – Байден напомнил Кремлю, что еще не поздно выбрать дипломатию

Джо Байден напомнил России, что еще не поздно выбрать путь дипломатии. Президент США подчеркнул: за войну страна-агрессор дорого заплатит.

Байден отметил, что в случае войны мир заставит Россию заплатить, сообщает 24 канал. США, Европа и трансатлантическое сообщество объединены.

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Россия имеет выбор между войной, которая причинит страдания, и дипломатией, которая улучшит ситуацию для всех.

По словам Байдена, Россия может выбрать дипломатию. Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров.

Если Россия начнет военные действия, она заплатит дорогую цену за это,

– заверил Байден.

Неутешительные заявления Байдена

Байден напомнил Путину, что еще не поздно выбрать дипломатию: смотрите видео